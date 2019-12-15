Кому-то с матерью повезло, она любящая, понимающая, тактичная. А у кого-то мать – полная противоположность: капризная, требующая к себе максимум внимания, она вывернет любую ситуацию так, что ты оказываешься виноватым. Однако, мам не выбирают. Поэтому будем последовательно, терпеливо добиваться того, чтобы они относились к нам уважительно.

Что такое токсичная мать

Вот как рассказывают о своих токсичных мамах Марина и Ольга.

Марина: «Возвращаюсь с работы в восьмом часу вечера. Еле волочу ноги. Дома еще ждет стирка и уроки с ребенком. Но тут звонит мама и буквально требует, чтобы я все бросала и немедленно мчалась к ней. Зачем – не объясняет. Открывается второе дыхание, и я мчусь через весь город к ней. Оказывается, ей нужно срочно купить витамины в аптеке и яблоки в супермаркете. А почему было не попросить, чтобы я по дороге заскочила в аптеку и магазин? И это не в первый раз. Мамуля в своем репертуаре, никогда не сделает так, чтобы было удобно нам обеим».

Ольга: «Не дай бог сказать маме заранее, что мы всей семьей собрались на море. До самой поездки будет выносить мозг, что можно и не тратить уйму денег, а отдохнуть на даче. Заодно и поработать. Поэтому о своих планах мы заранее не сообщаем, а ставим перед фактом в последний момент. А можем и соврать, что едем к родственникам в деревню, а там телефон не ловит».

Токсичные мамы умело манипулируют своими детьми. Ну, кому не знакомы такие тирады: «Ну конечно, вам мать не указ. Вы сами все решаете, со мной не считаетесь. Ничего, недолго мне осталось. Умру, даже похоронить как следует не соизволите». Взрослым детям в такой семье очень непросто. Им часто бывает неловко, они чувствуют себя нашкодившими подростками. Их все время ставят в положение оправдывающихся, они вынуждены выкручиваться, обманывать, лишь бы не нервировать маму.

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Как возникли такие отношения?

Нужно заглянуть в то время, когда дети были еще маленькими. Ребенку сложно противостоять маме, которая давит на него. Он предпочитает подстраиваться под нее, чтобы мать не обижалась, не ругалась, не применяла физическую силу, не смотрела испепеляющим взглядом. Ребенок ошибается, думая, что любовь и теплоту матери можно заслужить. У матери на первом месте ее собственные переживания и потребности. И ребенок ставит их выше своих интересов. Такие отношения далеки от нормальных. В них то и дело кто-то из членов семьи приносит личные интересы в жертву семейным. Выражать бурные эмоции нельзя никому, кроме матери. Она может обзывать, унижать ребенка, но он должен молчать в ответ. Разумеется, в такой атмосфере у ребенка не может сформироваться чувство собственного достоинства. Другие члены семьи также бесправны, поэтому предпочитают отмалчиваться, нежели вступиться за него.

Как изменить отношения?

Если со стороны матери чувствуются любого рода манипуляции, их необходимо немедленно пресекать. Нельзя говорить оправдывающимся тоном, только твердо и уверенно: «Мама, я помню, что обещала помочь тебе со стиркой штор, и от своих слов я не отказываюсь. Но завтра я этого сделать не смогу, поскольку у меня свои планы. Изменить их я тоже не могу. Но я смогу прийти в субботу или воскресенье. Какой из этих двух дней тебя больше устраивает? Если ни один из них тебе не подходит, я могу нанять человека, и он придет в любой день, в какой скажешь». С одной стороны, матери вроде предоставляется выбор дня, с другой вы диктуете ей условия, а не она вам. Если мать начинает выговаривать, что вы завтра развлекаться будете, а она с грязными шторами сидеть, продолжаем отвечать спокойно и твердо, мол, да, именно развлекаться вы завтра и будете. Если на предложение нанять человека, который постирает шторы, мама отвечает обиженным тоном, что сама справится, просто нужно закончить разговор, сказав, как все отлично разрешилось. Будьте уверены, через некоторое время мама остынет и перезвонит, чтобы назвать удобный для нее день. Ведь она на самом деле не хочет сама стирать шторы, да и чужой человек в доме ей не нужен.

Манипуляции матери – это хорошие уроки, которые учат вас вовремя разоблачать их. Когда вы будете видеть ее способы извлекать пользу из взаимоотношений с вами, вы сможете их отслеживать и пресекать. Постепенно вы меняетесь с мамой ролями и уже сами диктуете ей стратегии выстраивания отношений с близкими. Не токсичные отношения, а партнерские, где главное – взаимоуважение.