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Границы в токсичных отношениях

Андрей Петраков5 февраля, 2024
Конечно, многие слышали о том, что у человека могут быть границы, которые...

Искажение чувств в абьюзивных отношениях

Андрей Петраков1 февраля, 2024
Наши чувства выполняют множество полезных функций — сигнализируют о наших потребностях, о...

От нарциссической идеализации к обесцениванию: «переломные» точки

Андрей Петраков30 января, 2024
Когда вы вступаете в отношения с нарциссом, то один из типичных сценарием...

О чем нельзя рассказывать нарциссу и о чем можно

Андрей Петраков28 января, 2024
Общаться в отношениях приходится в любом случае, даже если вы в периоды...

Как расстаться с нарциссом без проблем?

Андрей Петраков27 января, 2024
Разрыв отношений с людьми, обладающим нарциссическими чертами, может оказаться сложным и изнурительным...

Когда нарцисс находит новую любовь: ваша роль в его прошлом и настоящем.

Андрей Петраков18 января, 2024
Взглянем на ситуацию, когда ваш бывший партнер-нарцисс начинает новые отношения, что может...

Трансформация жертвы в агрессора после нарциссических отношений

Андрей Петраков12 января, 2024
Когда человек проводит много времени с нарциссом, он может начать, даже не...

Нарцисс-интеллектуал

psy-zoom24 ноября, 2023
Нарцисс-интеллектуал – это особый тип личности, в основе которого лежит комбинация высокого...

Как абьюзер должен измениться, чтобы вы к нему вернулись?

Андрей Петраков10 ноября, 2023
Когда вы уходите от человека с насильственным поведением, контролирующего и доминирующего, то...

Как понимать любовь нарцисса?

Андрей Петраков7 ноября, 2023
Любовь человека с нарциссическими склонностями зачастую обладает уникальными особенностями, поскольку такие люди...
Девять способов справиться с синдромом самозванца

Почему мозгу вредно, когда мы жалуемся на жизнь?

psy-zoom2 ноября, 2023
Каждый человек по-своему проявляет эмоции и реагирует на те или иные ситуации...

Как понять, что победили абьюз? Секреты восстановления!

Андрей Петраков27 октября, 2023
Вы вышли из отношений, наполненных токсичностью, и эти следы могут оставаться в...
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Видео: Правила общения с нарциссами

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Видео: Какие уловки использует абьюзер, чтобы не меняться?

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Видео: Почему абьюзер неожиданно “взрывается” из-за ерунды?

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